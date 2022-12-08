ضوابط التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للطلاب المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى تقديم ولي أمر الطالب خطابا يعرضه على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرة الطالب على أداء الامتحان.

امتحان الطلاب المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنه بالنسبة للطلاب الذين يتعرضون لمرض أو إصابة قبل أو أثناء أداء الامتحان يكون امتحانهم على النحو التالي:

- يتقدم ولي أمر الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التابع لها الطالب بخطاب يعرضه على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرة الطالب على أداء الامتحان وكتابة تقرير عن حالة الطالب سواء بوضع الطالب داخل لجنة خاصة داخل اللجنة العامة «بمرافق - بدون مرافق»، أو تأجيل الامتحان للفصل الدراسي الثاني في حالة عدم قدرة الطالب على أداء الامتحان.

يعقد امتحان ذات مواصفات خاصة وفقا لنوع الإعاقة

- الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة الدمج يعقد لهم امتحان ذات مواصفات خاصة وفقا لنوع الإعاقة التي يعانون منها «أبطئ تعلم - توحد - ضعف سمعي - ضعف بصري»، على أن تتولى إدارة التربية الخاصة بكل إدارة حصر أعداد هؤلاء الطلاب من المدارس ونوعيه الإعاقة.

- الطلاب نزلاء مستشفى 57357 ومعهد الأورام يعقد لهم امتحان داخل المستشفى بعد تقديم تقرير طبي إلى شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم التي تتولى إبلاغ الادارات التابع لها هؤلاء الطلاب.