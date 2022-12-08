منسق بمركز الشباب المصري: نجاح الندوات التثقيفية لتوعية الفتيات ضد الابتزاز

قال محمد أبو خضرة منسق عام بمركز الشباب المصري، إن المركز نفذ عدة ندوات تثقيفية، لرفع مستوى الوعي لدى الفتيات، بماهية الابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل معه، ومواجهة المجتمع عند التعرض للابتزاز الإلكتروني، وحل المشكلة بصورة صحيحة، دون الانغماس في مشكلات أكبر، لافتًا إلى أن المركز نظم ندوة ببشتيل منذ أسبوعين، ولاقت نجاحا كبيرا.

ندوة لا للانتحار بمشاركة الأوقاف والأزهر

أضاف «أبو خضرة» في حوار مباشر بتقرير مذاع على فضائية الثانية المصرية، أن المركز أجرى عدة حوارات مع الشباب بمركزي بشتيل وأوسيم، من خلال ندوات تثقيفية للتعرف على أسباب إقدام بعض الشباب على محاولة الانتحار، والمشكلات التي قد تدفعهم للتفكير في الانتحار، كما عقد المركز، ندوة بعنوان «لا للانتحار»، وجرى استضافة عدد من المتخصصين النفسيين ومشايخ من وزارة الأوقاف والأزهر، للتصدي لانتشار هذا الفكر بين الشباب.

محو الأمية بالريف وتمكين المرأة

أوضح المنسق العام بمركز الشباب المصري، أن المركز بذل العديد من الجهود لمحو الأمية بين أفراد المجتمع الريفي، من خلال تقديم دورات محو الأمية، وتقديم الشهادات للمجتازين هذه الدورات، إذ أصبح هناك وعي لدى الشباب بأهمية شهادات محو الأمية، للحصول على فرص عمل واستخراج بعض لأوراق المهمة كرخصة القيادة.