«الشباب والرياضة»: «كابيتانو مصر» اكتشف أكثر من 145 موهبة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الوزارة تنتهج رؤية وفكرًا جديدين للتوسع في اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب، لا سيما كرة القدم، مؤكدا اكتشاف أكثر من 145 موهوبا من مختلف المحافظات.

التعاون مع «المتحدة» ساهم في اكتشاف الموهوبين

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ برنامج «كابيتانو مصر» أحد البرامج المهمة جدًا، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تهتم بصورة كبيرة جدًا باكتشاف الموهوبين بكل أنحاء مصر، لافتًا إلى أنّ وزراة الشباب والرياضة من خلال لجنتها العلمية لجنتها الفنية زارت مناطق مصر كافة للبحث عن الموهوبين.

اختيار 145 موهوبا من بين 5000 طفل

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، اكتشاف أكثر من 145 موهوبا وناشئا في لعبة كرة القدم من مواليد 2008 من بين أكثر من 5000 متقدم، وهم الناشئين الذين تم تصعيدهم من المرحلة الأولى من الاختبارات التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة، مشيرًا إلى أنّ الاختبارات شملت محافظات عدة من بينها الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية.