ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب لاستطلاع آراء الشباب والمواطنين ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بني سويف، ضمن حزمة من الندوات التي تنظمها التنسيقية.

وتضمن اللقاء عقد سلسلة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة المحافظات، وعقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. ‏

القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب

أكد محافظ بني سويف، أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب، انطلاقاً من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق في جميع المجالات، معرباً عن سعادته وحرصه للمشاركة في هذه الندوة ضمن خطة التنسيقية بالتعاون مع المحافظة للمساهمة في دفع خطط التنمية في مختلف المجالات، وفي اطار خطة التنسيقية الشاملة للدفع بخطة ورؤية مصر 2030.

ندوة تنسيقية الأحزاب تشهد تفاعلا من المشاركين في بني سويف

شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة بشكل عام والطلاب على وجه الخصوص، الذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا حول فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، وضرورة دعم الجامعة بكلياتها علي المستويات، بجانب فتح باب الحوار للاستماع لأراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم.

مع التطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، وطرح بعض التحديات والاحتياجات في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية من الصحة والتعليم والطرق والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها

نائب محافظ بني سويف: نشجع الشباب على المشاركة السياسية

من جهته أشار نائب المحافظ بلال حبش، إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة التنسيقية لسماع الطلاب وتنظيم لقاء مفتوح معهم، بهدف الإسهام في رفع الوعى لدى الشباب وتشجعهم على المشاركة السياسية، خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للشباب ومنها تنسيقية شباب الأحزاب التي باتت رقماً محورياُ في المعادلة السياسية، ونجحت في تخريج كوادر شبابية أتاحت لها الدولة الفرصة للتمكين والمشاركة في إدارة وصنع والقرار، الذي تجسد في وجود عدد من أعضائها في مناصب تنفيذية قيادية منها نواب المحافظين، وأخرى في الحياة النيابية بالتمثيل والتواجد القوي كأعضاء في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ

رئيس جامعة بني سويف: محاور الحوار الوطني تشمل كافة الجوانب

أكد رئيس الجامعة أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن محاوره تشمل كافة الجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية، حيث يفتح المجال أمام كل الفئات من المجتمع للمشاركة في وضع تصور شامل لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات، وحشد كافة الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن في مختلف المناحي.

تنسيقية الأحزاب: الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالصعيد

من جانبهم أشار أعضاء التنسيقية، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بالصعيد، وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير في حجم ونوعية المشروعات التي تم تنفيذها في كافة القطاعات والمرافق والبنية التحتية وفي كل المناحي، مشيرة إلى أن الهدف من الندوة لتعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى بكل شفافية وإيصالها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف على هذه المشكلات وتلك الرؤي ووضعها في الاعتبار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للحوار الوطني.

حضر فعاليات الندوة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، ومن أعضاء التنسيقية أعضاء مجلس النواب والشيوخ: النائب عمر درويش، النائب علاء عصام، النائب محمود القط، النائب أحمد فتحي، النائبة رشا كليب، النائبة إيمان الالفي، النائب أحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية: دكتور قياتي عاشور محمد، الدكتور إسلام محمد عثمان، الدكتور محمد خالد، بالإضافة إلى الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام حياة كريمة ببني سويف.