رئيس«القومي للمرأة»: انخفاض نسب ختان الإناث لـ14% مقابل 21% في 2014

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة ونظيره للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعها الثامن، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالمهندسة نيفين عثمان الأمينة العامة الجديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشريك الوطني في قضيتنا، قائلة: «كل التحية والتقدير للمهندسة نيفين عثمان وخالص التهاني لوصولك لهذا المنصب المهم والمستحق لتاريخك وخبراتك الطويلة في قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، وعمالة الأطفال وخالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهام منصبك الجديد لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف المهم».

انخفاض نسب ختان الاناث

وأوضحت رئيسة القومي للمرأة أنه منذ بضعة أشهر جرى إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014، مقدمة الشكر والتقدير إلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على المجهود المتميز لخروج المسح الإحصائي بهذه الكفاءة فهو بمثابة تحريك لأجندة إحصائية وبحثية وطنية للعمل نحو المستقبل.

خفض نسبة ختان الإناث في مصر

وأشارت إلى أنه قد أثبتت تلك النتائج أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر في المستقبل، وأن ذلك يرجع لوجود تنسيق كامل على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يحدث لأول مرة في مصر، ولكن يجب أن يستمر العمل والتنسيق والتوعية وإنفاذ القانون على كل المستويات.

جاء ذلك بمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر، فريدريكا ماير- الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» عضو المجلس، والدكتورة فاطمة الزناتي- المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.