أول رسالة من أنغام لجمهورها بعد تعافيها من الوعكة الصحية

حرصت الفنانة أنغام، على توجيه رسالة إلى جمهورها، بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، وظلت بالمستشفى لأيامٍ عديدة، حيث قالت: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب».

أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي

وأضافت أنغام في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي».

كما وجهت أنغام الشكر إلى الفريق الطبي المُعالج لها وكذلك أسرتها، بقولها: «الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية.. أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم ابداً».

وتابعت «زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية».