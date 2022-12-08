وزير الخارجية الأسبق: العالم يشهد إعادة ترتيب أوراق وتشكيل نظام دولي جديد

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا، هي إعادة لترتيب الأوراق وإعادة تشكيل النظام الدولي في أوضاع قد تكون أكثر حدة وبها تنافس كبير بين القوى الكبرى، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

العرابي: الشرق والغرب يتوجهان إلى المنطقة العربية

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، أن كل تلك القوى تحاول حاليا إعادة ترتيب أوراقها وترسيخ علاقاتها مع مختلف الأماكن المؤثرة في السياسة الدولية حول العالم، مشيرا إلى أن الدول العربية كانت من قبل تتجه شرقا أو غربا، بينما حاليا باتت دول الشرق والغرب تتوجه إلى المنطقة العربية، مع سعيها الدؤوب لتوطيد علاقاتها بهذه المنطقة بشكل أوسع وأكثر شمولية.

العرابي: الاهتمام الغربي والشرقي بالدول العربية هدفه تغطية الكثير من النقاط

واستطرد: «الاهتمام الغربي والشرقي بالدول العربية هدفه تغطية الكثير من النقاط المختلفة، سواء في مجال الطاقة أو الغذاء والتجارة وغيرها من النقاط الأخرى الهامة، والمنطقة العربية ذات موقع استراتيجي مميز وتحكم ممرات مائية مهمة، كما تملك مقدرات كبيرة في قطاع الطاقة أصبحت حاليا العامل الأساسي في العلاقات الدولية».

وأوضح أن الصين هي إحدى الدول القوية الصاعدة استراتيجيا واقتصاديا خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن للدول العربية استراتيجية خاصة بها تؤكد عدم الانضمام إلى كتلة بعينها، وإنما بالعكس تعمل الدول العربية على أن تحدث توازنا دقيقا في كل الدول الكبرى، متابعا: «يمكن أن تسعى الصين إلى ضم الدول العربية لتكون حليفا لها، لكن الدول العربية هي صاحبة القرار وتعلم أين تكون مصلحتها».