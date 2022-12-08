غدا.. تكريم أسرة مسلسل «الضاحك الباكي» بنادي الصيد

تقام غدا ندوة تكريم لأسرة مسلسل الضاحك الباكي بنادي الصيد بالدقي، بعد النجاح الذي حققه المسلسل ونسب المشاهدة العالية له عبر منصة watch it، وقناة cbc، وإعادة عرض آخر 10 حلقات منه بطلب من الجمهور.

محمد فاضل وفردوس عبد الحميد ضمن الحضور

ويحضر الندوة المخرج محمد فاضل، الكاتب محمد الغيطي، وأبطال المسلسل النجوم عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، رامي الطونباري، ياسر الطوبجي، النجمة الروسية يانا جمال، المطرب مصطفى شوقي، المطربة صولا عمر، وباقي فريق المسلسل.

تدير الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي والدكتورة إيمان كريم.

تفاصيل مسلسل «الضاحك الباكي»

مسلسل الضاحك الباكي يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار 10 سنوات متواصلة.

يتناول المسلسل جوانب من حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، ومن خلالها يتطرق إلى ملامح المجتمع المصري وملامح الحياة السياسية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى رموز الفن المصري الذين صادفهم الريحاني خلال حياته.