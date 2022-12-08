«الفنادق»: بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لربط مفردات الحركة السياحية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه في إطار بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لربط مفردات الحركة السياحية، فإنه يجب على الفنادق التي تسلمت جهاز التشفير«التوكن»، وتشغيل المنظومة لديها التأكد من إدراج بيانات جميع النزلاء بشكل منتظم داخل المنظومة.

ولفت إلى أن تلك البيانات تشمل «الإسم الرباعي للنزيل - والرقم القومي، أو رقم جواز السفر، والجنسية، ورقم الهاتف المحمول».

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم «200»، الذي جرى تعميمه على جميع فنادق الجمهورية تحت شعار هام وعاجل، أنه بخصوص الفنادق التي لم تتسلم أجهزة التشفير الخاصة بها بعد تفعيلها؛ سرعة التوجه للغرفة واستلام أجهزة التشفير، حيث أن تشغيلها يحتاج لبعض الوقت.

ربط مفردات الحركة السياحية

وأشار إلى أن الغرفة طالبت من جميع الفنادق فى إطار المنظومة الإلكترونية لربط مفردات الحركة السياحية تقديم إخطارات بيانات النزلاء من خلال المنظومة بشكل مميكن، موضح بها البيانات الأساسية والخاصة بالنزلاء المصريين، بالصورة المطلوب إدخالها على المنظومة من قسم المعلومات الجنائية بقطاع شرطة السياحة والآثار وهى كالآتي:

1- الاسم رباعي للنزيل.

2- الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

3- محل الإقامة كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

.4- الجنسية.

5 - رقم المحمول.

الفنادق التي استضافت مشجعي كأس العالم بقطر

من جهتها قالت غرفة المنشآت الفندقية إن وزارة السياحة والآثار، طالبت بموافاتها بقائمة أسماء الفنادق الموجودة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، المشاركة في مبادرة «هيا»، الخاصة بمشجعي كأس العالم بقطر 2022، حيث سيتم تنويه تلك الفنادق عبر صفحات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وطالبت الغرفة خلال المنشور الذي عممته على كافة فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بموافاة الغرفة في حالة المشاركة بمبادرة «هيا»، والإفادة بعدد الليالي السياحية لتقديمها لوزارة السياحة والآثار عبر البريد الإلكتروني للغرفة.

يشار إلى أن وزارة السياحة طالبت كافة فنادق شرم الشيخ والغردقة بتقديم خصم 10% على أسعارها المعلنة للسياح حاملي بطاقة (هيا) بطاقة مشجع كأس العالم بقطر 2022.