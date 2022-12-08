وفاة طالب جامعي بعد غيبوبة 7 أيام في الغربية: «كان راجع من الشغل»

لفظ طالب جامعي يدعى عمر قاسم الحمزاوي، أنفاسة الأخيرة بعد حجزه لمدة 7 أيام، بالعناية المركزة داخل مستشفى طنطا الجامعي، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة هوائية، كان يستقلها أثناء عودته من عمله، أصيب خلالها بنزيف داخلي بالمخ.

وفاة طالب جامعي

«كان ماسك الجادون بيد وبالأخرى ممسكا بسيارة من الخلف تدفعه معها»، بهذه الكلمات بدأ خيري الحمزاوي، شقيق والد الطالب لـ«الوطن»، أن ابن شقيقه يدعى عمر قاسم الحمزاوي، يبلغ من العمر 21 عاما طالب جامعي، ومقيم بقرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، بعد إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إثر انقلاب دراجة هوائية كان يستقلها حال عودته من عمله.

كان راجع من الشغل

وأضاف عم الطالب المتوفى، أن نجل شقيقه كان يعمل على مساعدة أسرته وتدبير مصاريف دراسته كونه طالب جامعي من أجل تخفيف العبء على والده، «كان يعتمد على نفسه وكان شغال في البصل» ومنذ 7 أيام وبعد انتهائه من عمله، استقل دراجته الهوائية، وأمسك بإحدى السيارات المتجهة إلى القرية من الخلف، كي تدفعه معها، انقلبت به دراجته وأصيب خلالها بنزيف داخلي بالمخ.

تشييع الجثمان

حيث شيع أهالي قرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، جثمان الشاب عمر قاسم الحمزاوي، بعد صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة العشاء، في مشهد جنائزي مهيب، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت القرية بالسواد حزناً على فراقه، كونه يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.