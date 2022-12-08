نجوم الفن يهنئون أنغام بتعافيها من وعكتها الصحية

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة أنغام بتعافيها من وعكتها الصحية التي أصابتها مؤخرًا، وأقلقت جمهورها ومحبيها، وبمجرد نشر «أنغام»، منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«انستجرام»، لتطمئن محبيها عن حالتها الصحية، وانهالت تهاني الجمهور والوسط الفني لها بالشفاء.

رسائل نجوم الفن لأنغام

وجاءت التعليقات على منشور«أنغام»، لتقول ليلى علوي: «ألف حمدالله على سلامتك»، في حين علق الإعلامي اللبناني نيشان«سلامة قلبك»، أما بلقيس علقت «حمدالله على سلامتك حبيبتي وربنا ينعم عليكي بالصحة والعافية والعمر المديد»، وعلق شيكو: «حمد الله على سلامتك حبيبة الكل»، في حين قال المطرب هيثم شاكر «حمد الله على سلامتك.. إرجعي إملي الدنيا غنا ومتعينا».

أنغام تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية

وكانت أنغام نشرت منذ ساعات قليلة منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» تطمئن جمهورها عن حالتها الصحية «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب.. لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي».

وأضافت «أنغام»:«الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وبرعايتي على أكمل وجه.. حقيقي ألف شكر مش كفاية.. أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبداً.. زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا.. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم».