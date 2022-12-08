باحث استراتيجي بالسعودية لقناة الحياة: دور مصر كبير في الحفاظ على المناخ

قال الدكتور فواز كاسب، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية بالسعودية، إن المملكة تنظر إلى العالم وليس لنفسها فقط، خاصة أنها تتابع عن كثب المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة، لافتا إلى أن الأمن الشامل يتضمن الأمن البيئي والاقتصادي والتاريخي والغذائي، وخلال قمة المناخ، رأينا طرح المصريين في إدارة قمة المناخ بشكل واضح.

زيارات ولقاءات مستمرة

وأوضح «كاسب» خلال لقاء له على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر دورها كبير في الحفاظ على المناخ، «وهناك زيارات ولقاءات مستمرة»، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات إيحابية مع الدول، مؤكدا أن استجابة قادة الدول للمؤتمر، يؤكد أن هناك ما يطلق عليه الاتحاد العربي، لكن العالم العربي، مهدد من خلال الأمن الغذائي والطاقة.

ولفت إلى أن الدول العربية ستسفيد من التقدم وتحقيق السلام والرفاهية، ومن خلال التغير والاجتماعات، والتدريب الذي ينقل المعرفة العميقة للجميع.

المسارح السياسية والأمريكية

أضاف أن هناك متغيرات أخيرة على مستوى المسارح السياسية والأمريكية، وتأتي المتغيرات في مصلحة الشعب ليكون هناك نوعا من الأحلام والتنافس الإيجابي.