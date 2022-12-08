استشاري صحة نفسية: الأشخاص ينجذبون إلى مواقع التواصل لإرضاء فضولهم

قالت الدكتورة نانسي توفيق، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إنّ مواقع التواصل الاجتماعي باتت حاليًا أسلوب حياة للكثير من المواطنين حول العالم، مشيرة إلى أن انجذاب الأشخاص لمواقع السوشيال ميديا هو من أجل إرضاء فضولهم فقط.

«توفيق»: مواقع التواصل عليها الكثير من الأخبار غير الصحيحة

وأضافت «توفيق»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مواقع التواصل بها الكثير من الأخبار غير الصحيحة أو غير الحيادية، مثلا فيما سبق كان الشخص دائمًا ما يتلقى الأخبار من الجريدة الورقية، لكن الأمر تطور حاليًا ليصل إلى الأخبار المكتوبة على مواقع التواصل المختلفة دون التأكد من صحتها.

«توفيق»: بنحب دايما ميبقاش فايتنا حاجة

واستطردت: «إحنا دايما بنحب ميبقاش فايتنا حاجة، وده طبع الشعب العربي، حتى لما الشخص يكون متضايق بيدخل يتفرج، وأكثر تطبيق الناس بتدخله علشان يكونوا مبسوطين هو إنستجرام، وبقوا يشوفوا الفيس بوك عبارة عن صفحة وفيات أو نكد وإحباط وغيره، لكن الإنستجرام بالنسبة ليهم هو المول، وطبعا بنلاقي حاجات مغلوطة أو غير صحيحة».