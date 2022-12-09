انتهاء الانتخابات الطلابية وتوريد 60 ألف طن أرز.. أبرز أحداث المحافظات

شهدت محافظات مصر خلال الساعات الماضية عدة أحداث، أبرزها انتهاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات، وإعلان مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022- 2023، وتوريد أكثر من 60 ألف طن أرز في لمواقع التجميع في الشرقية، وإعلان مصلحة الجمارك، بلوغ قيمة الضرائب والرسوم التي جرى تحصيلها في جمارك السخنة 3.7 مليار جنيه في شهر نوفمبر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مدار اليوم:

انتهاء انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات

انتهت انتخابات اتحاد طلاب الجامعات المصرية، للعام الجامعي 2022 -2023، بحسب الجدول الزمني المعلن للانتخابات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أعلنت الجامعات نتائج الانتخابات، وأسماء رؤساء الاتحادات ونوابهم، وأمناء اللجان والأمناء المساعدين.

توريد 60 ألف طن أرز في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن توريد 60 ألف و456 طن و900 كيلو أرز إلى 58 موقعًا تجميعيًا في مختلف مركز ومدن المحافظة، مناشدًا المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز العير إلى الشون ومواقع التخزين طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

تحصيل 3,7 مليار جنيه من جمارك العين السخنة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن قيمة الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها في جمارك العين السخنة بلغت 3.7 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، مضيفة في بيان أنها أفرجت عن مشمول 8460 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 14 ألف و215 حاوية.