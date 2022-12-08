توريد 60 ألفا و465 طن أرز لمواقع التجميع في الشرقية 

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 60465 طنا و900 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إجراءات تنظيم تداول محصول الأرز الشعير

وشدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج، وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ضوابط التوريد

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خال من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما.