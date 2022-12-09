وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال كفر الشيخ أبناء المشروع القومي للموهبة

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من جميع محافظات مصر، ومن بينهم أبناء محافظة كفر الشيخ وهم الأبطال أحمد عبدالباري، وعمر حسين، ومحمد القاسم، وعبدالرحمن عبدالسميع، وعماد غالي، وأحمد باسم، ومحمد محمود، وكذلك تكريم مدربي التايكوندو محمود الشهاوي، وإيهاب النحاس، ومدربى المصارعة أحمد البيلي، وأبو غنام الرحماني.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع بالمحافظة.

تكريم أبطال كفر الشيخ يأتي بعد سلسلة من الإنجازات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لأبطال كفر الشيخ يأتى بعد سلسلة من الإنجازات حققها أبطال تايكوندو مطوبس، وفوزهم ببطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة، وبطولة الجمهورية بوسط الدلتا، بخلاف اللقاء التنافسي بالإسكندرية الذى حقق فيه الأبطال المراكز المتقدمة ضمن تاريخ سجله أبطال تايكوندو مطوبس من أبناء المشروع القومي برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انضمام أربعة لاعبين من مصارعة بيلا إلى منتخب مصر

وأشار «محروس»، إلى أن المشروع حظى بانضمام أربعة لاعبين من مصارعة بيلا إلى منتخب مصر والذين حصلوا على المركز الأول في البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق، كما توج اللاعب فارس محمد غالى، بلقب بطل العرب فى البطولة العربية للمصارعة التى أُقيمت بقرية مبارك الأوليمبية بالإسكندرية، فى المصارعة الرومانية وزن 82 ك خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات.

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرّم في شهر أكتوبر الماضي، أبطال المصارعة الفائزين بالمركز الأول في البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق، وتستمر إنجازات المشروع القومي للموهبة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي بالمحافظة.