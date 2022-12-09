فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالسويس اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق الحي، بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات بمنطقة كبريت، على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي اليوم الجمعة 9 ديسمبر، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم

وأوضح البيان أن المناطق التي ستتأثر بأعمال الصيانة ويتم فصل التيار الكهربائي عنها بسبب اعمال الصيانة بمحولات كبريت هي قرى «كبريت المفارق والخواطرة وجنيفة والعشاشية والطورة وشندورة».

يذكر أنه تم إجراء صيانة محولا ت في مناطق «عزبة طه، الخواطرة القديمة، عزبة السني، وكمال حسن علي».