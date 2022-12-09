مراسل «القاهرة الإخبارية» بفرنسا: قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال خالد شقير مراسل «القاهرة الإخبارية» بفرنسا إن الرئيس الفرنسي يرسل رسائل طمأنة للفرنسيين بشأن المهاجرين غير الشرعيين، وبصفة خاصة إلى حزب اليمين، وسط اعتراضات حزب التجمع الوطني.

الحكومة تحتاج للتصويت على قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وأوضح «شقير» خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد ضمن تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك انتقادات واسعة ألقتها رئيسة الوزراء على حزب التجمع الوطني ورئيسته، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية فقدت الأغلبية داخل البرلمان وتحتاج للتصويت على قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار أن الحزب الديجولي الفرنسي العريق منقسم بين مؤيد ومعارض على القانون الذي سيعطي تصاريح مؤقتة، وتصاريح عمل للمهاجرين غير الشرعيين في بعض التخصصات التي تحتاجها فرنسا مثل المطاعم والفنادق والإنشاء والنقل وغيرهم من العمال.

فرنسا ستختار من بين المهاجرين غير الشرعيين من سيبقى

ولفت إلى أن فرنسا ستختار من بين المهاجرين غير الشرعيين من سيبقى طبقًا لحاجتها وستقوم بترحيل من لا تنطبق عليه شروط الاندماج إلى بلادهم الأصلية.

وأكد شقير أن التصويت في البرلمان على القانون سيتوقف على من سيتولى رئاسة الحزب الديجولي بعد الهزة العنيفة التي حدثت له في الانتخابات البرلمانية والمحلية، لافتًا إلى أنه حال كان الفائز من اليمين المتشدد وضد فكرة المهاجرين ستكون احتمالية مرور القانون ضعيفة للغاية.