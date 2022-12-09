عضو الحزب الديمقراطي لـ«القاهرة الإخبارية»: أتوقع هدوء الأزمة الأوكرانية في 2023

علقت الدكتورة شيرين النجار عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي على إعلان زيادة ميزانية الدفاع للجيش الأمريكي، متوقعة أن يوافق مجلس الشيوخ أيضًا على الميزانية بعد موافقة مجلس النواب.

الكونجرس سيوافق على الميزانية الجديدة لمواجهة الصين وروسيا

وأوضحت «النجار» خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد ضمن تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه سياسية قديمة، لافتة إلى أن ادارة ترامب زادت ميزانية الانفاق العسكري، والكونجرس سيوافق على الميزانية الجديدة لمواجهة العملاق الروسي والصين التي تتجه لها الأنظار حاليًا.

واعتبرت أن زيادة ميزانية الدفاع إرهاب لروسيا وإيصال لرسالة صارمة الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأنه لا بد أن تركز إنفاقها على المعدات العسكرية، مؤكدة أن روسيا تصلها الرسالة جيدًا.

روسيا وصلتها الرسالة وستبدأ تقديم حسن النوايا

وأشارت إلى أن روسيا وصلتها الرسالة وستبدأ تقديم حسن النوايا وستعلن أنها مستعدة تقليل الأعمال العدائية تجاه أوكرانيا.

وتوقعت أن تهدأ الأوضاع بين أوكرانيا وروسيا في بداية العام الجديد معتبرة أن روسيا تأثرت اقتصاديًا بشدة من العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا التي شجعت الخطوات الأمريكية.