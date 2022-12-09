تفاصيل قضية «مغارة الألماس» بمصر الجديدة.. رجل أعمال أدار عمليات التهريب

«سيطرت حالة من القلق والخوف على رجل الأعمال السكندري عقب علمه بمداهمة الأمن لمقر شركته في الإسكندرية».. كان المشهد هو بداية عملية القبض على رجل أعمال بتهمة تهريب مجوهرات نفيسة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

رجل الأعمال الإسكندراني يعترف بتهريب مجوهرات من الخارج

وعقب ضبطه، مَثُل رجل الأعمال الإسكندراني أمام الفريق الأمني والنيابة العامة في جلسة تحقيق أمس، بعد أن ضُبط بحوزته 23 قطعة من فصوص الألماس بما يعادل 23 قيراطًا مُهربة من الخارج، وقُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمليون و250 ألف جنيه.

وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت أنه المتهم الرئيسي في عصابة مصر الجديدة التي تتاجر في كميات كبيرة من المجوهرات ذات القيمة المالية الكبيرة والمهربة من الخارج وأن مهمة التهريب كان يقوم بها رجل الأعمال الإسكندراني، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة تهريب بضائع من الخارج دون الالتزام باشتراطات الدولة.

زمرد وياقوت وألماس.. مغارة مصر الجديدة

«زمرد وياقوت وزفير ومشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الألماس»، تلك هي المضبوطات التي تم التحفظ عليها داخل مغارة الألماس في مصر الجديدة التي كان يديرها رجل الأعمال الإسكندراني وشريكه صاحب شركة للمشغولات الذهبية في مصر الجديدة، واعترف الأخير أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة بقوله إنه يشتري تلك المجوهرات المهربة من شريكه بأسعار أقل بكثير من السعر الطبيعي لأنه يعرف أنها مهربة من الخارج ولم يسدد لها قيمة الرسوم الجمركية.

مضبوطات مغارة مصر الجديدة

واعترف مالك شركة المشغولات الذهبية بالمضبوطات المحرزة من قبل النيابة العامة وهي عبارة عن 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام وكمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع «زمرد وياقوت وزفير»، تقدر بـ 234 قيراط بإجمالي وزن 959 جرام و1,973 كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، بالإضافة إلى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

حبس شريك رجل الأعمال الإسكندراني

وبعد انتهاء التحقيق مع شريك رجل الأعمال قررت النيابة في جلسة تحقيق أمس حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المضبوطات التي ضبطتها الشرطة وهي المجوهرات المهربة من الخارج قدرت الرسوم الجمركية الواجب سداها للإفراج عنها بـ 46 مليون جنيه.