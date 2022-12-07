إحالة عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في الدرب الأحمر للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، إحالة عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بالدرب الأحمر إلى المحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، فكانت بدايتها بعدما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد اكتشاف أحد الأشخاص سرقة شقته السكنية، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان المُبلغ، وبالفحص تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

وتمكن رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

كما اعترف المتهم عقب ضبطه بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.