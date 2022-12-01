أبرز الحوادث في 24 ساعة: سقوط المتهم بتهريب مشغولات ذهبية بـ2.5 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددا من العناصر الإجرامية، كما كشفت عن العديد من الحوادث والجرائم في جميع محافظات مصر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال التقرير التالي، تشير «الوطن» إلى أبرز تلك الوقائع والحوادث التي شهدتها جميع المحافظات في الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أعلنت الوزارة في بيانات رسمية.

القبض على قاتل جاره بكفر الدوار

في منطقة كفر الدوار بالبحيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، بسبب تعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما؛ إثر خلافات الجيرة، ما تسبب في وفاته، بعد إصابته بجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، وجرى اقتياد المتهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ووجهت حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة في محافظتي الجيزة والمنوفية.

وتمكنت من ضبط 3 مصانع عشوائية دون ترخيص، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بنطاق مديرية أمن الجيزة، وبلغ إجمالي المضبوطات 710 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، تستخدم في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذلك 815 طنا لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية معبأة ومُعدة للتداول.

ضبط 66 طن أسمدة ومخصبات زراعية دون بيانات

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 قضايا مخزن عشوائي لتجارة الأسمدة والمبيدات، شركة أسمدة ومبيدات، وحدة عشوائية لجرش وخلط الأعلاف، محل عشوائي لتجارة الأعلاف الحيوانية، وجميعها دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن المنوفية، وبلغ إجمالي المضبوطات 66 طن أسمدة ومخصبات زراعية دون بيانات وترخيص، و4 أطنان أعلاف حيوانية متنوعة دون ترخيص، 500 كيلو جرام ملح طعام دون بيانات، 450 عبوة مبيدات زراعية متنوعة.

سقوط المتهم بتهريب مشغولات ذهبية بـ2.5 مليون جنيه

وفي مطروح، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص في منفذ السلوم البري، لمحاولته تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون.

وضبط المتهم وبحوزته كمية من كسر المشغولات الذهبية، وزنت نحو كيلو و37 جرام ذهب تقريبا، أخفاها داخل حذائه بقصد تهريبها لداخل البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما قدرت قيمة الرسوم والتعويض بـ2 مليون و558 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ 7261 حكما قضائيا

وفى القليوبية، أسفرت حملات قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما، لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7261 حكما قضائيا متنوعا، وتحريز 16 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.