مبادرة رئاسية غيرت حياتها.. «حنان» خضعت لجراحة على نفقة الدولة

أجرت كاميرا قناة «إكسترا نيوز»، جولة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة.

وقالت إحدى السيدات المستفيدات من الخدمة في المستشفى، وتدعى حنان نصر مرزوق: «أعاني من تدهور حالتي الصحية منذ سنوات طويلة، أشعر بآلام في الظهر والقدمين، ودفعت كشف وخضعت للأشعة، وكنت في حاجة إلى الخضوع لجراحة».

وأضافت خلال حوارها لكاميرا «إكسترا نيوز»، أنها أبلغت المستشفى بعدم قدرتها على تحمل أي تكاليف مادية نظير الحصول على الخدمة الصحية، وهو ما قابلته إدارة المستشفى بالدعم، إذ عالجتها على نفقة الدولة: «قلت للمستشفى إنني أربي أيتامًا ولا يسعني أن أتحمل تكاليف الجراحة، فقال لي الطبيب المعالج إنه سيدعمني ويجري لي الجراحة على نفقة الدولة، وهذا ما حدث، أدعو الله أن يبارك له .. مدفعتش حاجة».

وتابعت: «كنت أشكو من آلام في منطقة الظهر وهو ما أثر على قدمي، لم أدفع أي مقابل مادي، وأحمد الله على نجاح العملية، وانا الآن في مرحلة المتابعة».