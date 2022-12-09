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«المالية البريطانية» تضع خططا لإصلاح القطاع المالي

كتب:

أحمد عادل موسى
10:26 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
بريطانيا

بريطانيا

وضعت وزارة المالية البريطانية، اليوم، خططا لإصلاح القطاع المالي بما في ذلك مراجعة القواعد لجعل المصرفيين مسؤولين عن قراراتهم وتيسير متطلبات رأس المال على المقرضين الصغار، بحسب ما نقتله وكالة «رويترز».

وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضغط ذلك على الحكومة لتخفيف القواعد مع تجاوز أمستردام لندن لتصبح أكبر مركز تداول للأسهم في أوروبا.

مجموعة إصلاحات مخطط لها

وقالت وزارة المالية في بيان: «إن نهج الحكومة لإصلاح المشهد التنظيمي للخدمات المالية يقر ويحمي الأسس التي بني عليها نجاح المملكة المتحدة كمركز للخدمات المالية: المرونة، والمعايير التنظيمية العالية باستمرار، والانفتاح».

تشمل مجموعة الإصلاحات المخطط لها أيضًا مراجعة قواعد البيع على المكشوف، وإصلاح النشرات الصادرة عن الشركات عند إدراجها، وخطة لإلغاء وإصلاح القواعد التي تم تقديمها عندما كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

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