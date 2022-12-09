ضبط 2800 كيس مكرونة سريعة التحضير فاسدة في حملة تموينية بسوهاج

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة سوهاج عدة حملات تموينية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

ضبط 2800 كيس

وقال وكيل وزارة التموين سوهاج، إن الحملات أسفرت عن ضبط 2800 كيس مكرونة سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبينها عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستخدام، وذلك في عدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 2800 كيس مكرونة سريعة التحضير فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن بينها عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.