مصرع شاب صدمه قطار في مركز ببا ببني سويف

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما صدمه قطار أمام مزلقان قرية منية الجيد التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع شاب صدمه قطار بمركز ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب صدمه قطار أمام مزلقان قرية منية الجيد بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار بجنوب بني سويف

وتبين من التحريات الأولية، مصرع «محمد.ش.ج» ويقيم عزبة الصفيح بمدينة ببا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وأخطرت جهات التحقيق في مركز ببا، والتي صرحت بدفن الجثمان.