سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

اختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري بشكل دقيق لمعرفة تأثير التغييرات الاقتصادية على الجنيه ومقارنته بالعملات الأخرى.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي 6.62 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البركة سجل سعر الريال السعودي 6.38 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، كما سجلت العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.54 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي .

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجلت العملة السعودية في بنك CIB سعر 6.52 جنيها للشراء و6.55 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجلت عملة الريال السعودي 6.49 جنيها للشراء و6.56 جنيها للبيع حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 6.61 جنيها للشراء و6.55 جنيها للبيع