سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

رغم زيادة الاهتمام بالعملة السعودية، بعد قرار إتاحة تأشيرات الزيارة الشخصية، إلا أنّ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارا كاملا حتى كتابة هذه السطور كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك، واستمرارا لسلسلة الموضوعات الخدمية لبوابة «الوطن»، نستعرض سعر صرف الريال السعودي اليوم.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- في البنك المركزي عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، استقر عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.

- وبلغ في بنك قناة السويس 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- وبلغ في بنك الإسكندرية 6.51 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

سعر العملة السعودية في البنوك الأجنبية

- سجل سعر صرف داخل بنك كريدي أجريكول 6.49 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

- في ميد بنك MIDBANK نحو 6.34 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

- في بنك بلوم 6.53 جنيه للشراء، والبيع 6.55 جنيه.

- في بنك المشرق 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- في المصرف العربي الدولي AIB نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

- في بنك الكويت الوطني NBK عند 6.36 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

- سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 6.48 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.

- البنك الأهلي اليوناني 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.54 جنيه.

- في بنك HSBC نحو 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.56 جنيه.

- بنك الاستثمار العربي AIB عند 6.52 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.