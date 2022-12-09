تحرير 60 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط أكثر من 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 60 ألفًا و704 مخالفات مرورية متنوعة، جاءت تفاصيلها كما يلي:

- 16 ألفًا و687 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 153 مخالفة سير بدون تراخيص.

- 10 دراجات نارية مخالفة.

- 22 مخالفة موقف عشوائي.

- 29 مخالفة شروط الترخيص.

- وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.