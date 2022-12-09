السيطرة على حريق في مزرعة دواجن وسط العريش دون خسائر بشرية

نشب حريق في مزرعة دجاج بالقرب من الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق في مزرعة دجاج

وقال عبد الله الهلولي، أحد شهود العيان، لـ«الوطن»، إن حريقا نشب بإحدى هناجر الدجاج بالقرب من منطقة ابني بيتك جنوب مدينة العريش، وأدى لاحتراق أجزاء كبيرة من المزرعة، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على النيران.

وتقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة لمعرفة التقديرات الأولية للخسائر التي لحقت بالمزرعة.

إطفاء حريق بجوار فندق بوسط العريش

وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الإطفاء، صباح اليوم، من السيطرة على حريق محدود في «كافيه» بشارع البحر بوسط مدينة العريش، دون خسائر في الأرواح.

وتم إبلاغ قوات الشرطة التي فرضت كردونا أمنيا، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي المنطقة وسيارات الأطفاء، قبل امتداد النيران إلى المناطق الأخرى.