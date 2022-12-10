حظك اليوم برج الأسد السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

الاهتمام بالمظهر والتحدث بلباقة شديدة، إحدى أبرز صفات مولود برج الأسد، كما أنه شخص لدي ثقة عالية بقدراته وبقدرة البيئة المحيطة به، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقترب من تلك المنطقة ويهز ثقته.

دائما ما تجد مولود برج الأسد شخصية ناجحة على الصعيدين المهني والعملي، كما أن له قدرة كبيرة على مواجهة العقبات والمشاكل التي تواجهه بحزم.

واليوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، وفي إطار بحث الأفراد يوميًا من محبي الأبراج وحركة النجوم، وتحديدًا من مواليد برج الأسد، وباقي الأبراج الفلكية عن حظك اليوم، لذلك التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد، عن حظك اليوم على الصعيد العملي، فتنصحك الأفلاك أن تعتني بصحتك وراحتك وتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت حتى تتقدم في محيط عملك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

واضافت خبيرة الفلك والابراج «فؤاد»: أن اليوم يجب أن تحاول أن تقاوم المشاعر السلبية، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، وفق توقعات حظك اليوم.