حظك اليوم برج العذراء السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

التفكير بعقلانية ومنطق صفة ملازمة لمواليد برج العذراء، كما أنه مولود يبحث دائما عن الكمال ولا وجود للأخطاء في حياته، فهذا الشخص يميل للمثالية في تعملاته مع الأشخاص حتى مع الشريك.

وينتمي عدد لا بأس به من المشاهير لبرج العذراء ومن بينهم الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور، والفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج.

كما يعرف عن مولود برج العذراء أن لديه قدرة كبيرة على الحب، والتسامح، والعدل والعقلانية، ولمواليد هذا البرج الراغبين في متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، اليوم القمر في منزل المشروعات يمنحك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس وعطارد بمنزل الحب يساعدانك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء، وتجد راحتك معهم.