العثور على جثة فنان تشكيلي أمام فندق في العمرانية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فنان تشكيلي بمنطقة العمرانية أمام أحد الفنادق بشارع حازم دائرة القسم، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود جثة أمام فندق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بورود بلاغا من الأهالي بوجود جثة أمام فندق بشارع حازم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب في نهاية العقد الثالث من العمر تقريبا ويحمل جميع متعلقاته الشخصية وكذا حقيبة ظهر بها «لاب توب»، وأربع الواح خشبية معده للرسم ومفاتيح سيارته الخاصة وتبين أنه يدعى حسين جابر، 38 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم ببولاق الدكرور.

وبسؤال شاهد الواقعة «سايس جراج»، قرر أنه أثناء توصيله للمدخل بعد ركن سيارته بالجراج محل عمله سقط أرضا وتوفى في الحال، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثامن

وفي سياق آخر، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بمصرع ربة منزل 36 سنة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثامن ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقل المقدم هيثم سكر رئيس المباحث والقوة المرافقة له لسؤال أسرتها وشهود العيان وأكدوا سقوطها من شرفة المنزل، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.