هيئة كامبريدج للامتحانات تزور مدرسة النيل المصرية وتشيد بالمستوى التعليمي

زار وفد هيئة كامبريدج للامتحانات، مدرسة النيل المصرية الدولية بالشروق، أمس، للاطلاع على العملية التعليمية، وطرق تدريس وتطبيق المناهج التي يتم تصميمها بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية.

جاء ذلك بحضور العميد طارق عبد الحميد الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، الشركة المسئولة عن إدارة كل مدارس النيل المصرية الدولية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة أماني الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية من الجانب المصري، وحضور كل من جيري باباورث ومارك أونسلو مسئولي الامتحانات بهيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج.

الأساليب التربوية في التدريس

تفقد الوفد المدرسة، وأشاد بالتجهيزات الحديثة والأساليب التربوية المتبعة في التدريس وتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والمعرفة بأساليب علمية حديثة، كما أشاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المجالات والتي من بينها مدارس النيل المصرية الدولية، والتعاون في وضع الإطار العام للعديد من المناهج الدراسية، وبالوسائل التعليمية المستخدمة، وكذلك بطرق التدريس والتقييم التي تقوم بها المدرسة وفق توجيهات وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأثنى الوفد على شهادة ونظام النيل المصري الدولي الذي يطبق في مدارس النيل المصرية الدولية، والذي يسعى الجانبان المصري والبريطاني لنشره في العديد من الدول باعتباره نظاما تعليميا دوليا معتمدا من كل الجامعات العالمية.

تطوير النظام التعليمي

ومن جهته، قال العميد طارق عبد الحميد الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، إنه في إطار اهتمام ورعاية رئيس الجمهورية بتطوير النظام التعليمي داخل مصر، وكذا حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الارتقاء بنظام النيل التعليمي الدولي وتعظيم الاستفادة منه، والتوسع في تطبيقه، فإن مدارس النيل المصرية الدولية تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عالي الجودة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادات الدولية، ويبلغ عددها الآن 14 مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وجاري التوسع في إنشاء مدارس جديدة تطبق نظام النيل التعليمي الدولي بمختلف محافظات مصر، مع تقديم الدعم اللازم للمشروع لضمان نجاحه".

وأضاف: «شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، وتقدم مدارس النيل المصرية الدولية خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى صناعة فكر الإنسان وإكسابه مهارات تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية أو الدولية».

الجدير بالذكر أن طالب مدارس النيل المصرية الدولية يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادي عشر شرط استكمال متطلبات القبول، وهي شهادة النيل الثانوية الدولية والتي تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمي من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في نظام النيل التعليمي الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية.

ويتقدم للالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية سنويًا ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية إلا أن محدودية المكان تؤدي إلى قبول ما لا يزيد عن 2000 طالب فقط كل عام دراسي.