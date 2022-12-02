الشرطة تحبط محاولة طالب إنهاء حياته في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إنقاذ طالب، ومنعه من إنهاء حياته، بسبب مروره بضائقة نفسية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم، بقيام نجله طالب مقيم طرف صديقه بمحافظة الجيزة، بنشر منشور عبر صفحته على «فيس بوك»، يتضمن اعتزامه إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية، باستدراج الطالب بمساعدة «صديقه» إلى دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ونجحت في السيطرة عليه.

وبسؤاله أقر باعتزامه إنهاء حياته لمروره بضائقة نفسية نتيجة وفاة والدته، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

الديانات السماوية تحذر من الانتحار

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، وذلك بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.