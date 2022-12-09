تخريج أول دفعة من متدربي مركز التطوير المهني «UCCD» بجامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفالية التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني، بمناسبة انتهاء تدريب أول دفعة لمهارات التوظيف.

رئيس الجامعة: المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD حقق نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD، وما حققه من نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة، لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظف، مشيداً بفريق عمل المركز وجهودهم خلال الفترة الماضية لتعزيز فكر ريادة الأعمال لدي الطلاب والخريجين والتغيرات في سوق العمل.

وأشار «دسوقي»، إلى أن هذه التجربة تُساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب القادرة على التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل، لافتاً أنه تم التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء في بيئة العمل.

عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريباً في المركز خلال الاحتفالية

وصرح الدكتور علاء غازى، مدير المركز الجامعى للتطوير المهنى، أنه تم خلال الاحتفالية عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريباً في المركز، وعبرت تلك النماذج عن مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، كما تضمن هذا العرض عملية نقل خبرات وتجارب تلك النماذج إلى الطلاب الجدد بالشكل الذي يُساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.

وفي ختام الاحتفالية كرّم رئيس جامعة كفر الشيخ، عضوا فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهنى بالجامعة، الدكتور معتصم دراز، والدكتور منى المعداوى، وتسليمهما شهادات تميز وهدية تذكارية من الدكتور علاء غازى، مدير المركز، لدورهما المتميز.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق المستشار الأكاديمي للمركز، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهنى بالجامعة، وجميع فرق العمل والإداريين وطلاب الكليات.