إصابة 9 أشخاص بينهم 4 حالتهم خطيرة في انقلاب ميكروباص بترعة بالدقلهية

أصيب 9 أشخاص، إصابة 4 منهم خطيرة، في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الترعة على طريق «تمي الأمديد - المنصورة»، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 أشخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص محمل بالركاب في ترعة على طريق «تمي الأمديد - المنصورة»، ووجود مصابين.

إنقاذ 9 ركاب في حادث انقلاب ميكروباص

هرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز المنصورة ومباحث تمي الأمديد وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إنقاذ 9 مصابين من مركزي تمي الأمديد وشربين ونقلهم إلى مستشفى الاستقبال، وهي مستشفى المنصورة التخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

نقل 9 مصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي

وقال مصدر طبي في تصريحات لـ «الوطن»، إن مستشفى المنصورة التخصصي استقبل 9 مصابين في حادث انقثلاب سيارة ميكروباص، وبفحص الحالات تبين أن حالتين منهم تحتاج إلى عرض جراحة مخ وأعصاب، وجار تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وأضاف المصدر، أنه تم دخول حالتين إلى العناية المركزة، وجار فحص باقي الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.