إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك عقب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ وقوع الحادث بعد الطريق الإقليمي بحوالي 500 متر، اتجاه أسيوط، وإصابة شخصين كانا يستقلان السيارة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الذين تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتقديم العلاج لكل منهما بحسب إصاباته.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.