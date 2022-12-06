تخفيضات على أسعار الزيت بمعرض السلع الغذائية في الشرقية

تطرح الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، السلع الغذائية الاستراتيجية، وأبرزها زيت الطعام، وذلك بالمعرض الذي افتتحته منذ شهر نوفمبر الماضي في منطقة محطة القطار في مدينة الزقايق، تحت رعاية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالمنافذ التجارية الخارجية.

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية ومسؤول عن رقابة الأسعار ومتابعتها بمعرض السلع الغذائية التابع للغرفة، في حديث لـ«الوطن»، إن الغرفة تداوم على طرح السلع الغذائية الاستراتيجية طوال أيام إقامة المعرض، لافتا إلى طرح كميات من زيت الطعام بعبوات مختلفة من حيث الكميات المعبأة وكذلك من حيث النوع.

أنواع عبوات الزيت

وأشار «السيد»، إلى أن عبوات الزيت المتاحة والأسعار المعلنة في المعرض تتم حسب العبوة ونوع زيت الطعام والقلي، مؤكدا على اختلاف العبوات، إذ يوجد عبوة لتر، عبوة 700 ملي، وأخرى 800 ملي، ويختلف سعر واحدة حسب الكمية بداخلها.

أسعار الزيت المتاحة حسب حجم العبوة

وأكد رئيس حسابات بالغرفة التجارية، وجود زيت خليط من زيت عباد الشمس وزيت أولين ويبدأ السعر من 33 جنيها، لافتا إلى طرح كميات من الزيت لتناسب احتياجات المستهلكين والطلب عليها، بأسعار مخفضة مقارنة بالمنافذ التجارية، على النحو التالي:

سعر عبوة لتر زيت خليط 48 جنيها.

سعر عبوة 700 ملي 33 جنيها.

سعر عبوة زيت 800 ملي 38 جنيها.

سعر عبوة زيت 900 ملي 46 جنيها.

أسعار الزيت مخفضة داخل المعرض: