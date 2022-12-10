اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم بعد إحالة أوراقه للمفتي

تنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم، كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق القضية إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

أمر إحالة القضية

وكان قد أوضح أمر الإحالة أنَّ المتهم «ع. م»، في غضون شهر مايو دائرة قسم شرطة المقطم قتل المجني عليها «م.ط»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلاف بأن دبر لجريمته، وأنه ما إن ظفر بها وحيدًا حتى كال لها عدة ضربات قاتلة في أماكن متفرقة بأنحاء جسدها باستخدام أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر» قاصدًا قتلها فأحدث الإصابات التي أودت بحياتها.

جناية أخرى مقترنة بجناية القتل

وورد في أمر الإحالة، أنه تقدمت تلك الجناية في نفس المكان والزمان جناية أخرى، خطف المجني عليها «م.ط» بأن استدرجها متجهًا لمكان بعيد عن أعين المارة، وأوهم إياها بحل الخلاف الواقع بينهما فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية من إبعادها عن ذويها.