ماس كهربائي يتسبب بحريق محدود في مسجد البحر بمركز أبنوب بأسيوط (صور)

تسبب مأس كهربائي في اندلاع حريق محدود في مسجد البحر، أحد أكبر مساجد مركز ومدينة أبنوب في أسيوط، وذلك عقب انتهاء المصلين من أداء ظهر الجمعة دون وقوع أي إصابات.

بلاغ بنشوب حريق بمركز أبنوب

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد باندلاع حريق محدود في مسجد البحر دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف ومباحث مركز شرطة أبنوب وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، وتبين اندلاع الحريق في مسجد البحر نتيجة ماس كهربائي عقب انتهاء المصلين أداء صلاة الجمعة دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة وشكلت مديرية أوقاف أسيوط لجنة لفحص الواقعة ورصد خسائر الحريق.