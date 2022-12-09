تفاصيل حالة الطقس غدا السبت.. غيوم وتغير بالحرارة 4 مرات في اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، مشيرة إلى أنه سيكون خريفيًا مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للبرودة في أول الليل، وبارداً في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلى تكوُّن شبورة مائية على مختلف الأنحاء، على أن يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 13

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 14

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 13

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 18

- الإسكندرية 23 - 12

- العلمين الجديدة 24 - 12

- وادي النطرون 25 - 13

- مطروح 23 - 13

- السلوم 24 - 09

- سيوة 24 - 09

- العريش 22 - 12

- رفح 21 - 13

- الطور 24 - 12

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 21 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 27 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- الفيوم 24 - 13

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 27 - 10

- الأقصر 28 - 09

- أسوان 29 - 12

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20.