اليوم.. تلقي طلبات خريجي جامعة عين شمس للتقديم لوظيفة مندوب مساعد

يبحث الكثير من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، عن مواعيد سحب وانتهاء التقديم في وظيفة مندوب مساعد، وذلك لمعرفة توقيتات التقديم للوظيفة وموعد كل جامعة.

خريجو جامعة عين شمس 2022

ويبدأ مجلس الدولة، اليوم السبت، في تلقي طلبات التعيين الخاصة بجامعة عين شمس من دفعة 2022 من الذكور والإناث، في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.

جاء ذلك عقب إعلان مجلس الدولة، فتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة 2022 في ديسمبر الجاري، على أن يجري تخصيص يوم لخريجي الجامعات الحكومية، وآخر لخريجي الجامعات الخاصة، وتنتهي فترة التقديم في 19 من الشهر ذاته.

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد 2022

ووضع مجلس الدولة مجموعة من الشروط لوظيفة مندوب مساعد 2022، التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظيفة مندوب 2022 من الذكور والإناث، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها، ومنها التقديم للذكور والإناث، وهي: ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، مع توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.