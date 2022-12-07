استقرار سعر الأرز اليوم في الأسواق.. طن الحبة الرفيعة بـ10350 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء، شهد استقرارًا في الأسواق.

سعر الأرز اليوم الأربعاء

وقال «الرفاعي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر طن الأرز عريض الحبة وصل إلى 10750 جنيها، أما الطن رفيع الحبة وصل إلى 10350 جنيها، بينما سجل طن الأرز الأبيض 13900 جنيه، بارتفاع طفيف قدره 50 جنيها.

وأوضح أن استقرار سعر الأرز اليوم يصب في مصلحة المستهلك، مشددًا على أن الكميات المعروضة من الأرز الأبيض تغطي الاستهلاك المحلي وبها فائض كبير.

استقرار سعر البيع للمستهلك آخر 5 أيام

وشدد على أن السبب في استقرار سعر الأرز هو ضخ كميات كبيرة من الأرز الشعير المخزن لدى المواطنين للبيع خلال آخر 5 أيام الماضية، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المنزرع بمحافظات مصر بلغت مليون و200 ألف فدان أرز شعير، وتنتج محافظتا الدقهلية، وكفر الشيخ، %70 من المحصول.