رئيس وزراء لبنان: نعمل على تفعيل التعاون مع الأشقاء العرب والصين

قال رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، إن عيون العالم شاخصة لمتابعة اجتماع القمة العربية الصينية، لما له من دلالات ومعان، والعالم العربي لديه الكثير من المؤهلات البشرية والطبيعية، وهي في صلب اهتمام العالم وعلى رأسه جمهورية الصين الشعبية التي تربطها بنا أواصر صداقة مشتركة.

وأوضح «ميقاتي» خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وتنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات بين العالمين العربي والصيني ترتقي إلى مستوى غير مسبوق يفتح آفاق العمل المشترك أمام العالم، قائمة على التعاون المجدي للطرفين، والاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة، لافتا إلى أن بلاده تتطلع للقمة بكل أمل وستعمل بكل جهد لتفعيل التعاون مع الأشقاء العرب ومع الصين التي تعد ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للتنمية والتطور العلمي.