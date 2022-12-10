عدم قبول طعن أستاذ جامعي على مجازاته بسبب شكوى زميلته لفوات الموعد

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكما انتهت فيه إلى رفض طعن أستاذ ورئيس مجلس قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب بإحدي الجامعات، لرفعه بعد الميعاد.

بداية القصة

وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ ورئيس مجلس قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وأحيل للتحقيق استنادا إلى شكوى زميلته بالقسم ذاته، وبناءً عليه صدر قرار رئيس الجامعة رقم (166) لسنة 2020 المؤرخ 3/2/2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه من إخلاله بواجبات وظيفته وتوجيهه عبارات غير لائقة للشاكية المذكورة.

وأضاف الطاعن أنه علم مصادفة بالقرار المطعون فيه، ولم يُخطر به رسميا، وإذ نعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يقصد من عباراته الموجهة للشاكية المذكورة إهانة.

فوات ميعاد الطعن

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/2/2020، وقد وردت بالمستندات إفادة محررة من سكرتير قسم اللغة اليابانية وآدابها بالكلية محل عمل الطاعن، بأنه قد سلَّم الطاعن القرار المطعون فيه بتاريخ 20/2/2020، وهو ما أفادت به الجامعة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها، موضحة أنه وقع عليه بالعلم بالسركي المخصص لذلك، وهو ما طالعته المحكمة، ولم يجحد الطاعن أو ينكر أيا مما تقدم، وإذ لم ينهض لإقامة طعنه الماثل إلا بتاريخ 21/4/2022 وبعد فوات ما يزيد عن العامين منذ صدور القرار المطعون فيه، فقد أقامه بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء.