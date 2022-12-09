مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الغربي

لقيت سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها، مصرعها وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحري كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوي بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بحري كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصابان إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

إيداع جثة سيدة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع، دعاء عبدالله عبد الرشيد 31 عامًا، مدربة رياضية، تقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى إيداع جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: حامد محمود المصرى 31 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومصطفى أحمد محمد محمود 20 عامًا، يقيم بمركز القوصية أسيوط، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، جرى نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام.