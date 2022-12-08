سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 8 ديسمبر

شهدت الأسواق خلال الساعات الماضية، حالة من الاستقرار في أسعار البيض، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، والذي أرجع هذا الاستقرار إلى توافر البيض بمختلف الأسواق.

سعر كرتونة البيض

وفيما يلي نعرض سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة والمحال التجارية ومنافذ وزارة الزراعة اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر.

سجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، في المزرعة نحو 65 جنيهًا، وتراوح السعر في محال التجزئة بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك.

كما بلغ سعر طبق وكرتونة البيض التي تحتوي 30 بيضة 67 جنيهًا في المزارع، بينما يصل للمستهلك إلى 70 جنيهًا.

سعر البيض في المحال التجارية

تراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي بالمحال التجارية الكبرى، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها.

سعر البيض في منافذ وزارعة الزراعة

وصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة اليوم، إلى 70 جنيهًا للأحمر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

تراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.