سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في المزارع والمحال التجارية

شهدت أسعار البيض استقرارا في الأسواق، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد الذي توافر البيض بمختلف الأسواق تزاما مع استقرار سعر طبق وكرتونة البيض بأنواعه.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، في المزرعة 65 جنيهًا، وتراوح السعر في محال التجزئة بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، كما بلغ سعر طبق وكرتونة البيض التي تحتوي 30 بيضة 67 جنيهًا في المزارع، وسجل سعره للمستهلك إلى 70 جنيهًا.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي بالمحال التجارية الكبرى، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة اليوم، وفق ما نشرته الوزارة في بيان لها، إلى 70 جنيهًا للأحمر، والأبيض نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

تراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.