سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في المزارع ومحال التجزئة

استقرت أسعار البيض في أسواق الجملة والتجزئة وسط توافر كبير للمعروض داخل المحال التجارية ومنافذ وزارة الزراعة، ورواج حركة البيع طبقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم داخل المزرعة نحو 65 جنيهًا، وفي محالات التجزئة تراوح سعره بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، كما بلغ سعر طبق وكرتونة البيض التي تضم 30 بيضة، 67 جنيهًا في المزارع، بينما يصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

سعر البيض في منافذ وزارعة الزراعة

وتراوح سعر طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة، إلى 70 جنيهًا بالنسبة للبيض الأحمر، وطبق البيض الأبيض نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

تراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.